أحمد الزعابي: صاحب خصال ومآثر راسخة بالوجدان

المصدر: أبوظبي - وام

تقدم معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وأنجال الفقيد، وعموم آل نهيان الكرام، بوفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال معالي أحمد الزعابي: «رحل سمو الشيخ سلطان بن زايد رحمه الله جسداً ولكنه سيبقى في عقولنا وقلوبنا فكراً وحكمة ومثالاً في خدمة الوطن والشعب، إذ يشهد له رصيد إنجازاته على معدنه النادر والنفيس، كما عرف الفقيد بأخلاقه العالية وكرمه ومشاركته ضمن مجالات العمل الخيري والإنساني، فهو صاحب خصال ومآثر راسخة دوماً في الوجدان الإماراتي».