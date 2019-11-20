صقر غباش: رمز وطني ورجل دولة

المصدر: أبوظبي - البيان

نعى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه أول من أمس.

وقال معاليه: «نتقدم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشيوخ آل نهيان الكرام، وأبناء فقيد الوطن سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، بأسمى عبارات المواساة، رحم الله الفقيد برحمته الواسعة، وأسكنه فسيح جناته». وأشار معالي صقر غباش إلى المسيرة الحافلة بالإنجازات التي سطرها الراحل الكبير بالمحبة والوفاء كرمز وطني ورجل دولة.