وزير خارجية البحرين: رحم الله الفقيد

المصدر: دبي - البيان

نعى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

وتقدّم الشيخ خالد بن أحمد بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشعب الإماراتي الشقيق.

وقال وزير خارجية البحرين عبر «تويتر»: «رحم الله الشيخ سلطان بن زايد، خالص العزاء لصاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو ولي عهده الأمين، وأخي سمو الشيخ عبد الله، وإخوانهم الكرام، والشعب الإماراتي الشقيق. اللهم اغفر له وارحمه، وأسكنه فسيح جنانك، إنك سميع مجيب الدعوات. إنا لله وإنا إليه راجعون».