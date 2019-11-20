مدينة خليفة الطبية في عجمان تدشن 5 عيادات لعلاج الأطفال

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

دشنت مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في عجمان، 5 عيادات جديدة خاصة بالأطفال، تتضمن الجراحة العامة والقلب وعيادة الجهاز الهضمي وعيادة المخ والأعصاب، إضافة إلى عيادة الغدد الصماء والسكري، وذلك ضمن الخطة التطويرية الشاملة للمدينة، والتي تستهدف تحسين الرعاية الصحية بالأطفال.

وقال الدكتور إيريك وسبيرغ المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، إن المدينة تحرص دائماً على توفير الخدمات المتخصصة التي يحتاجها الأطفال، لافتاً إلى أنه تم مؤخراً تدشين 5 عيادات جديدة لتلبية احتياجات المرضى وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وذكر أن المدينة تستقبل نحو 37 ألف مريض من الأطفال في العيادات الخارجية والحالات الطارئة منها 34000 سنوياً في مراكز الرعاية العاجلة الطارئة ونحو 3400 في العيادات الخارجية المتخصصة، فيما يتم استقبال 1600 مريض سنوياً في جناح الأطفال. ولفت إلى أن قسم طب الأطفال يوفر أطباء استشاريين ومتخصصين من ذوي الخبرات والمهارات العالية وفريق تمريضي متخصص ويتسع القسم إلى 24 سريراً، كما يضم وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بسعة 17 سريراً لتقديم الرعاية الطبية لحديثي الولادة الذين يبلغ عمرهم 24 أسبوعاً من الحمل فأكثر.

وأوضح أن المدينة تقدم الرعاية الطارئة للأطفال وخدمات الرعاية للحالات الطبية الطارئة على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع، كما تضم وحدة العناية المركزة للأطفال 4 أَسرة، فضلاً عن وحدة الرعاية الخاصة بالأطفال، وهي وحدة فرعية من وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة وتقع بالقرب من قسم الولادات لتعزيز الترابط مع الأم والتي تضم 6 أَسرة.

وقال الدكتور نديم حيدر استشاري طب الأطفال وجراحة حديثي الولادة، إن مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان توفر خدمات جراحات مختلفة للأطفال حديثي الولادة وكذلك الأطفال حتى سن 13 عاماً.

ولفت إلى أن من أكثر الجراحات شيوعاً في أقسام الطوارئ الخاصة بالأطفال هي استئصال الزائدة الدودية، وعمليات شق الخراجات وتصريف الخراجات، كما تشمل إجراءات الطوارئ الأخرى كإجراء عملية جراحية للانسداد المعوي في الفئة العمرية الأصغر سناً. وأوضح أن قسم الجراحة يستقبل أيضاً الأطفال المصابين جراء حوادث سير، وكذلك أولئك الذين يحتاجون إلى علاج جراحي للالتهابات الصدرية المتقدمة والالتهاب الرئوي.