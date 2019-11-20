رجل صناعية بالطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي

المصدر: دبي _ عماد عبد الحميد

تعكف هيئة الصحة في دبي حالياً على تجهيز رجل صناعية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لشاب مواطن اضطر الأطباء لبتر ساقه.

وقال الدكتور محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع ومدير إدارة المعلوماتية والصحة الذكية في الهيئة، إن هذه الساق الثالثة التي سيتم تركيبها في الهيئة، حيث كانت الأولى لبريطانية تعمل في دبي، والثانية لشاب مواطن، والثالثة التي ستتم قريباً هي لشاب مواطن أيضاً.

وأضاف في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لإدارة المعلومات الصحية في دبي، إن الأطباء ينتظرون حتى تزول آثار ما بعد البتر مثل الورم والالتهاب لتجهيز الساق وتركيبها، مشيراً إلى أن تكلفة الطرف بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تساوي تكلفة الطرف الصناعية العادية وهي مئة ألف درهم، لكن ما يميز الطرف المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد أنها أسرع في التجهيز ومن ثم التركيب .