اعتماد عالمي لنموذج دبي في المنتج المستقل للطاقة

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «أن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة اعتمدت نموذج دبي في المنتج المستقل للطاقة «IPP» في مشاريع الطاقة، كنموذج عالمي، وفازت الهيئة بجائزة «التحدي في الابتكار» من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة عن هذا النموذج، متفوقة على أكثر من 40 مؤسسة عالمية منافسة، وقررت لجنة تحكيم الجائزة نشر وثيقة المشاركة التي تقدمت بها الهيئة كدراسة حالة تنشر عالمياً تعميماً للفائدة من منهجياتها العلمية والعملية المبتكرة والنتائج المبهرة التي حققتها».

وأوضح الطاير أن الاعتماد جاء نتيجة النتائج والنجاحات التي حققتها الهيئة في مشاريعها وفق نظام المنتج المستقل، وبناءً على معايير، أبرزها: «الالتزام والشفافية والحوكمة المؤسسية، ونظام هيكلة القطاع الخاص، وحسن القيادة والإدارة، وتحقيق أرقام قياسية عالمية منخفضة في أسعار الطاقة الشمسية لمشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ما جعل دبي قِبلة للمستثمرين العالميين نتيجة ثقة الشركات العالمية الكبيرة بأن دبي مركز عالمي متميز، مشيراً إلى أن استثمارات دبي في مشاريع المنتج المستقل في الطاقة النظيفة تبلغ حالياً 40 مليار درهم».

وجاءت تصريحات الطاير على هامش الدورة الأولى من «القمة العالمية للتميز»، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي بمشاركة عدد من أبرز الخبراء والمختصين في مجال التميز على مستوى العالم، إضافة إلى مسؤولين من برامج التميز المحلية والعالمية.

وافتتح الطاير القمة التي بدأت أعمالها أمس في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور الدكتور هارلاند جيمس هارينغتون الرئيس التنفيذي لمعهد هارينغتون للإدارة في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من القيادات في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة. وكرّم سعيد الطاير المتحدثين المشاركين في القمة العالمية للتميز.

برنامج

ويتضمن برنامج القمة التي تعقد على مدار يومين، جلسات حوارية وعروضاً تقديمية في مختلف مجالات التميز، وتضم قائمة المتحدثين عدداً من أبرز خبراء التميز في العالم، ومنهم سوريش ساترامسينغ لولا، مؤسس شركة «كيمبرو للاستشارات» وأحد أبرز المختصين في مجال الجودة بخبرة تمتد إلى 50 عاماً، والبروفيسور ستيفان هاغمان، أستاذ الحوكمة المؤسسية وتطوير الأعمال والخبير في تطبيق معايير المؤسسة الأوروبية للجودة، والدكتور بريت ترسكو، الأستاذ المساعد للمعلوماتية الطبية الحيوية في جامعة تكساس إيه آند إم، والبروفيسور فيتوريو سيزاروتي، الأستاذ في جامعة روما في إيطاليا، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مختلف مجالات التميز.

وخلال فعاليات اليوم الأول من القمة تم إطلاق نموذج التميز الجديد للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة 2020 في منطقة الشرق الأوسط، وتسلّم الطاير من الرئيس التنفيذي للمؤسسة أول نسخة من النموذج باللغة العربية.

نخب

وأشار سعيد الطاير، خلال كلمته الافتتاحية، إلى أن الهيئة تهدف من تنظيم القمة إلى أن تكون منصة تجمع نخبة من الخبراء والمختصين في مختلف مجالات التميز، بما في ذلك التميز المؤسسي، والابتكار، وإدارة المشاريع، والحوكمة والتقنيات الحديثة، لاستشراف وصياغة التوجهات المستقبلية للتميز والاستدامة.

تغيرات متسارعة

وقال: «في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال، باتت مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بحاجة إلى اكتساب مستويات أعلى من الرشاقة لتتمكن من مواصلة النمو المستدام، وتمكنت الهيئة من تعزيز مفهوم الرشاقة وإدارة المخاطر المؤسسية وفق نموذج للحوكمة يستند إلى 4 مرتكزات أساسية هي: «الثقة، والمساءلة، والشفافية، والممارسات العادلة».

مشاركة

يشارك في القمة مسؤولو التميز في عدد من المؤسسات المحلية والاتحادية، منها: وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والقيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، وهيئة البيئة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي الرقمية، وهيئة أبوظبي للإسكان، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض، والهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية.