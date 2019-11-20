الإمارات تقدم 300 ألف دولار لدعم المنتدى الدولي للسلام بأفريقيا

المصدر: داكار - وام

قدمت الإمارات هبة بقيمة 300 ألف دولار لدعم نتائج المنتدى الدولي للسلام والأمن في أفريقيا الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة السنغالية داكار.

أعلن ذلك الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون العسكرية والأمنية، الذي ترأس الوفد الإماراتي المشارك في أعمال الدورة السادسة للمنتدى التي انطلقت أول من أمس بداكار، مؤكداً تطلع الدولة للمشاركة في الدورة السابعة للمنتدى في العام المقبل.

وأكد أن العلاقة التي تربط دولة الإمارات بالدول الأفريقية قد تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى مساعدة دولة الإمارات للدول الأفريقية على صعيد الأمن والاستقرار.

وأضاف أن الإمارات لعبت دور الوسيط في حل الصراعات القائمة، وحققت نجاحاً ملحوظاً في تخفيف حدة النزاعات التي دامت لعقدين بين إثيوبيا وإريتريا بفضل جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشدداً على موقف الإمارات الحازم ضد الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله، مشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به السنغال في تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف في غرب أفريقيا وفي القارة الأفريقية على نطاق أوسع.