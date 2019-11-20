«الاتحادية للتنافسية»: ضرورة تضافر الجهود لرؤية الإمارات 2021

المصدر: دبي - البيان

أكدت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء خلال مشاركتها في قمة المعرفة 2019، أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وبناء مستقبل مزدهر لأجيال اليوم والمستقبل.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حملت عنوان «رؤية الإمارات 2021: تمهيد الطريق نحو أهداف التنمية المستدامة 2030» وقدمتها حنان أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في اليوم الأول للقمة، مستعرضة خلالها المحاور الرئيسة لرؤية الإمارات 2021، وأجندتها الوطنية، والأهداف الطموحة المنبثقة عنها.

أهداف

واستهلت حنان أهلي حديثها بإيضاح أهداف رؤية الإمارات ودور الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تحقيقها، سعياً لترسيخ مكانة الدولة بين أفضل دول العالم وأكثرها تنافسية مع حلول عيدها الوطني الـ50، والسعي لجعلها الأفضل عالمياً بحلول 2071.

وعلى صعيد أهداف التنمية المستدامة 2030، تناولت حنان أهلي اعتماد المجلس الوزاري للتنمية في شهر يناير من عام 2017 قرار تشكيل «اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة»، التي تعد أحد المحاور الاستراتيجية ضمن رؤية الإمارات 2021، وذلك برئاسة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وعضوية ممثلين من الجهات الاتحادية.

وتطرقت أهلي إلى إطار عمل إدارة الأداء الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يندرج ضمن عدة مرتكزات رئيسة تضم رؤية الإمارات 2021 والخطة الاستراتيجية.