«نسائية دبي» تنظم العرس الجماعي «زفة حراير» ديسمبر المقبل

المصدر: دبي - وام

تنظم جمعية النهضة النسائية بدبي ممثلة بمركز النهضة للاستشارات والتدريب العرس الجماعي الـ 13 «زفة حراير» في ديسمبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.

ويقام الحفل الذي يزف خلاله 20 عريساً وعروساً تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وثمّنت خولة النابودة نائبة رئيسة الجمعية والمشرف العام على مركز الاستشارات والتدريب، مبادرة العرس الجماعي الذي يعكس تلاحم القيادة مع المجتمع استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي نادت بضرورة تخفيض تكاليف الزواج للتخفيف عن الشباب والأسر لضمان حياة مستقرة.

ومن جهتها أكدت عفراء الحاي مدير مركز النهضة للاستشارات والتدريب، اكتمال كافة الترتيبات والتجهيزات للعرس الجماعي الـ 13.