إشادة دولية بجهود مواصلات الإمارات في «السلامة المرورية»

المصدر: دبي - البيان

أشاد أعضاء فريق المعهد البريطاني للمواصفات (BSI) بالمستوى المتقدم الذي بلغته مواصلات الإمارات في تطبيق متطلبات شهادة نظام السلامة المرورية على الطرق (39001:2012 ISO)، والذي انعكس بشكل مباشر في تخفيض نسبة الحوادث المرورية ونسبة الإصابات الناتجة عنها، وأوصى المعهد باستمرار صلاحية الشهادة الممنوحة مسبقاً لمواصلات الإمارات، جاء ذلك بعد إتمام ونجاح عمليات التدقيق والمتابعة على شهادة نظام السلامة المرورية على الطرق التي قام بها المعهد البريطاني للمواصفات، والتي استمرت لمدة أربعة أيام عمل في عدد من مواقع المؤسسة المنتشرة في جميع مناطق الدولة.

وقالت حنان صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية في مواصلات الإمارات، إن الاستمرار في تطبيق شهادة الآيزو 39001:2012 يأتي نتيجة للجهود الدؤوبة التي تبذلها المؤسسة في تهيئة جميع مواقعها بمختلف أرجاء الدولة من حيث تطوير الأنظمة الداخلية بالشكل الأمثل بما يتوافق ويلبي متطلبات ومعايير المواصفة الدولية لنظام إدارة السلامة المرورية على الطرق.