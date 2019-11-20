«دار البر» تتكفل بنفقات علاج 791 مريضاً

المصدر: دبي - البيان

قدمت جمعية دار البر مساعدات مادية لـ 791 من المرضى المحتاجين، غير القادرين على سداد رسوم العلاج، وتكفلت بنفقات علاجهم، وخضوعهم لعمليات جراحية مختلفة، وتوفير الأدوية المنشودة لحالاتهم الصحية، بتكاليف إجمالية بلغت 9 ملايين و864 ألفاً و303 دراهم، وذلك خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي.

وأوضح محمد سهيل المهيري رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية في «دار البر»، أن قائمة مساعدات «دار البر» الصحية للمرضى، خلال الأرباع الثلاثة الماضية من العام الجاري، ضمت 24 نوعاً من المساعدات الطبية والعلاجات والعمليات الجراحية، من بينها عمليات القلب المفتوح والقسطرة وعمليات القلب التقليدية، وعمليات تبديل المفاصل وتصحيح انحراف القدم، وعمليات زراعة قرنية العين، وعمليات العيون إجمالاً، وعمليات زراعة الكبد، وزراعة الكلى، وغسيل الكلى، وعمليات استئصال الأورام، وعلاج أمراض السرطان، وعمليات جراحة المناظير، وعمليات أخرى.

وأضاف محمد المهيري أن مساعدات «دار البر» الصحية شملت توفير أدوية أمراض السرطان، والثلاسيميا، واعتلال الشبكية لدى مرضى السكري.