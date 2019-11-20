استعراض التعاون بين الإمارات وسويسرا

المصدر: بيرن - وام

استضافت العاصمة السويسرية بيرن، الجولة الخامسة من لجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية والإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية السويسرية.

وترأس أعمال اللجنة من جانب الدولة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، فيما ترأستها من الجانب السويسري مايا جوهري تيسافي رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في وزارة الخارجية السويسرية.

وجرى خلال المشاورات استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها، كما تناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.