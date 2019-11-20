مؤتمر الجمعية الطبية لوحدات العناية الحرجة 2019 ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف أبوظبي اليوم وحتى 23 نوفمبر الجاري المؤتمر الدولي للجمعية الطبية لوحدات العناية الحرجة 2019 في دورته الأولى في فندق جميرا في أبراج الاتحاد أبوظبي، بمشاركة ممثلين عن الكليات المعاهد من مختلف دول العالم، ومنها: معهد الملك فيصل للبحوث، ومركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان، وكلية وايل كورنيل الطبية، ومركز ماونت سيناي الطبي، وكلية الطب في جامعة بنسلفانيا، ومركز دورهام الطبي.

ويبحث المؤتمر، على مدى 3 أيام، الموضوعات المتمحورة حول المريض والعائلة، والبيانات الضخمة ومقاييس الجودة، وتحسين استخدام المضادات الحيوية في وحدة الرعاية الحرجة وأفضل طرق استعمال الموجات فوق الصوتية، والأكسجة الغشائية خارج الجسم للأطفال، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة عند الأطفال.