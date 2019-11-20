القوات المسلحة تعلن نيتها شراء طائرتين من نوع "غلوبال آي" للإنذار المبكر

المصدر: وام

أعلنت القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة نيتها شراء طائرتين من نوع "غلوبال آي" للإنذار المبكر والتحكم وثلاث طائرات تزود بالوقود.

وأكد اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019 خلال المؤتمر الصحفي للمعرض نية القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة شراء طائرتين إضافيتين من نوع"غلوبال آي" (G 6000-SRSS ) للإنذار المبكر والتحكم من شركة ساب السويدية، بالإضافة إلى ثلاث طائرات تزود بالوقود من نوع 330MRTT من شركة "إيرباص" (Airbus)، وذلك انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتوفير الإمكانيات والقدرات العسكرية المتطورة للقوات المسلحة بهدف زيادة قدراتها وتطويرها لمواكبة التطور والتحديث للوصول لمستوى أحدث الجيوش في العالم.