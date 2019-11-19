محمد بن زايد يستقبل رئيس زيمبابوي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ــ في متحف اللوفر ــ فخامة إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي، الذي يزور دولة الإمارات لحضور " منتدى الأعمال الإفريقي العالمي " في دبي.

ورحب سموه بالرئيس الزيمبابوي في دولة الإمارات وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بجانب العلاقات الإماراتية - الإفريقية وما تشهده من نماء على المستويات المختلفة والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية فضلا عن القضايا محل الاهتمام المشترك.

وقدم فخامة رئيس زيمبابوي خالص عزائه ومواساته في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان .. فيما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لما أبداه الرئيس من مشاعر طيبة.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.