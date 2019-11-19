محمد بن زايد يستقبل بيل غيتس

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في متحف اللوفر، بيل غيتس، المؤسس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، الذي يزور الإمارات لحضور فعاليات " منتدى بلوغ الميل الأخير" الذي يعقد في أبوظبي.

ورحب سموه ببيل غيتس في الإمارات، وبحث معه التعاون المشترك لمواجهة الأمراض الوبائية والمعدية في العالم، وخاصة مرض شلل الأطفال، والخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتحقيق هذا الهدف خلال الفترة الماضية، فضلاً عن دور " منتدى بلوغ الميل الأخير " في حشد الجهود الدولية لمساعدة الشعوب المحتاجة في القضاء على الأمراض الخطيرة التي تتهددها.

وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به مؤسسة بيل وميليندا غيتس في التصدي للأمراض على الساحة الدولية، وعبر عن سعادته بالتعاون المثمر مع بيل جيتس في هذا المجال.

وأعرب بيل غيتس عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.. فيما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لما أبداه الرئيس من مشاعر طيبة .

حضر اللقاء .. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخة حصة بنت محمد بن زايد آل نهيان ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.