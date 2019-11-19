توقعات الطقس في الإمارات من الثلاثاء إلى الأحد

المصدر: البيان الإلكتروني

يتوقع المركز الوطني للأرصاد من مساء اليوم الثلاثاء إلى الخميس حالة عدم استقرار جوي تبدأ على المناطق الغربية والبحر من مساء اليوم وتتحرك باتجاه السواحل بما فيها مدينة أبوظبي والمناطق الشمالية، ثم تمتد على الداخلية والشرقية من الدولة، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة والبرق والرعد أحيانا.

وتكون الرياح نشطة السرعة وقوية مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً، والبحر مضطرب الموج خاصة مع السحب الركامية وتقل السحب تدريجياً يوم الخميس تنحسر الحالة الجوية ويبقى تأثيرها على المناطق الجنوبية والشرقية من الدولة.

ومن الجمعة إلى الأحد تبقى بعض السحب مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والشرقية والشمالية حتى نهاية الفترة.