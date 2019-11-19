حاكم الشارقة يوجه باعتماد 1000 مساعدة سكنية بقيمة 291 مليون درهم

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دائرة الاسكان باعتماد 1000 مساعدة سكنية سنوية ، حيث اعتمد المجلس التنفيذي الدفعة الثالثة المستفيدة من الدعم السكني لهذه السنة 2019 بواقع 404 مستفيدين وبقيمة إجمالية 291 مليون درهم ليكتمل خلال العام الجاري إجمالي الدفعات الثلاث للمساعدات السكنية المعتمدة والتي بلغت ألفا و77 دعما سكنيا معتمدا .

أولوية قصوى

وأكد المهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الاسكان في الشارقة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج البث المباشر من اذاعة الشارقة أن صاحب السمو حاكم الشارقة يولي أولوية قصوى لتوفير المساكن للمواطنين لما له من أثر في استقرار ونماء الأسر المواطنة ، مبينا انه منذ اصدار الدفعات السكنية منذ العام 2012 اعتمدت الدائرة 7 آلاف و 800 مساعدة سكنية بقيمة 5 مليارات و730 مليون درهم في 6 سنوات وكان متوسط الدفعات السكنية 1200 مساعدة سكنية كل عام ، على ألا يقل عدد المساعدات السكنية عن 1000 مساعدة ، بحسب توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ، كما أن معدل الطلبات السنوية التي ترد الى الدائرة يتراوح ما بين 800 – 1000 مساعدة سكنية سنويا ، معدل الدفعات لا يقل عن 1000 والمتوسط 1200 مساعدة سكنية بقيمة 900 مليون درهم ، لافتا الى ان الدائرة تواكب متطلبات ورغبات المستفيدين فيما يتعلق ببيت العمر ، كما تخيرهم بخيارين ، إما أن يأخذ المستفيد المسكن بالكامل وينفذه وإما أن يكتفي بالتصاميم التي وضعتها الدائرة بعد أخذ آراء الاستشاريين تصاميم نماذج ( اسناد ) والتي تقدر ب 30 تصميما ، الأمر الذي يسهل من عملية انجاز المبنى في أقل من 12 شهرا .

اقبال واسع

وقال ان 800 ألف درهم تعد كافية لبناء المسكن الذي يتألف من 5 – 4 غرف وصالة وغرفة معيشة وغرفة للفئة المساندة وملحقاتها مع 60 مترا سور ، كما أن هناك اقبالا واسعا من الاستشاريين والمقاولين المسجلين ، حيث فتح لهم المشروع لبناء المساكن بشرط ألا تزيد قيمة البناء على 800 ألف درهم ، لافتا الى ان هناك مشاريع قيد التنفيذ تقدر بـ 140 مسكنا وسوف يتم تسليمها للمستفيدين خلال عام ، كما أن نماذج المسكن المرن الذي تنفذه الدائرة يبدأ بـ 3 غرف نوم ، ومن ثم يبدأ المستفيد بالتوسع فيما بعد ، وتم فيه مراعاة التوصيلات الكهربائية والصحية.