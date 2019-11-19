شرطة رأس الخيمة تغلق الطرق المؤدية إلى جبل جيس

أغلقت شرطة رأس الخيمة الطرق المؤدية إلى جبل جيس حفاظاً على سلامة مرتادي المنطقة، نتيجة لجريان الأودية الجبلية بعد هطول أمطار الخير التي شهدتها قمة جبل جيس وساهمت في جريان الشلالات الجبلية، كما هطلت الأمطار على المناطق الشمالية في الإمارة.
وتهيب شرطة رأس الخيمة الأهالي وقائدي المركبات الابتعاد عن مجاري الأودية والتعاون مع رجال المرور والدوريات.
شلالات خفيفة على جبل جيس/تصوير ابراهيم صادق#امطار_الخير#امطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/hKInSZpm0O— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 19, 2019