شرطة رأس الخيمة تغلق الطرق المؤدية إلى جبل جيس

تصوير- ابراهيم صادق

المصدر:
  • رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح
التاريخ:

أغلقت شرطة رأس الخيمة الطرق المؤدية إلى جبل جيس حفاظاً على سلامة مرتادي المنطقة، نتيجة لجريان الأودية الجبلية بعد هطول أمطار الخير التي شهدتها قمة جبل جيس وساهمت في جريان الشلالات الجبلية، كما هطلت الأمطار على المناطق الشمالية في الإمارة.

 وتهيب شرطة رأس الخيمة الأهالي وقائدي المركبات الابتعاد عن مجاري الأودية والتعاون مع رجال المرور والدوريات.

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