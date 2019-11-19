منصور بن زايد: سلطان بن زايد مثال يُحتذى في الحكمة والقيادة

المصدر: وام

نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد: "رحم الله فقيدنا الغالي سلطان بن زايد وأكرمه وأحسن إلى روحه الطاهرة، لقد رحل عنا تاركاً في قلوبنا ووجداننا عميق الأثر وأبهى الخصال والأخلاق، وندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وبالغ مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهمنا وأسرته جميل الصبر والسلوان".

وأضاف سموه: "لقد كان الفقيد مثالاً يحتذى في الحكمة والقيادة والبصيرة السياسية، أدى واجباته نحو الدولة وتجاه شعب الإمارات بمنتهى الإخلاص والوفاء، طوال مسيرته المشرفة والزاخرة بالإنجازات".

وذكر سموه: "نهل الفقيد سلطان بن زايد أجمل القيم الإنسانية وروح الانتماء الوطني ومكارم الأخلاق والمآثر من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، فكان امتدادا صادقا لمؤسس الدولة وباني نهضتها، وصاحب بصمة ناصعة في خدمة الوطن ودعم القضايا العربية، فضلا عن دوره الريادي في مجالات العمل الخيري والإنساني".

وأكد سموه: "سيظل سلطان بن زايد خالدا في قلوبنا، وتبقى المجالس تستنير بحسن ذكره، وأبناء الإمارات يستلهمون منه قيم الولاء والانتماء والإخلاص في العمل".