مباشر.. «قمة المعرفة» تنطلق بدبي بمشاركة صنّاع القرار من جميع أنحاء العالم

المصدر: تغطية: رفيف الخليل

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تنطلق صباح اليوم الثلاثاء فعاليات "قمة المعرفة 2019" في نسختها السادسة تحت شعار "المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة"، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.

وتعكس "قمة المعرفة 2019" في نقاشاتها التي تستضيف 120 متحدثاً من 20 دولة في 50 جلسة حوارية، الرؤية والسياسات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تجمع جلسات الحدث نخبة من الخبراء والأكاديميين وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات الإقليمية والدولية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والاقتصاد، إضافة إلى السياحة والطاقة والغذاء والابتكار وغيرها من المجالات الحيوية.

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برعاية صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم وتوجيهات سمو الشيخ #أحمد_بن_محمد بن راشد آل مكتوم تنطلق اليوم فعاليات #قمة_المعرفة2019 في دبي بنسختها السادسة تحث شعار “المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة 2019” #KnowledgeSummit2019@knowsummit#قمة_المعرفة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wDWV8HKSCq — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 19, 2019