«الصحة» توقع مذكرتي تفاهم لتوفير أدوية السرطان و«التصلّب» ضمن برنامج «حياة»

المصدر: دبي - البيان

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة «روش للأدوية» وشركة «منزل لخدمات العناية الطبية» تنفيذاً لبرنامج «حياة»، بهدف توفير الأدوية لعدد من مرضى السرطان ومرضى التصلب اللويحي المتعدد من ذوي القدرة المالية المحدودة وخاصة المرضى الذين لا تغطي علاجهم الوثيقة التأمينية وكذلك المرضى الذين ليس لديهم تأمين صحي. وذلك في إطار مبادرة دعم المرضى التي تنفذها الوزارة منذ العام الماضي، تعزيزاً لمفهوم التعاطف والتراحم والقيم الإنسانية في المجتمع.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في ديوان الوزارة، حيث مثل الوزارة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، بينما وقع الدكتور محمد الشعراوي، المدير العام لشركة روش، والدكتور ساربر تانلي ممثل شركة منزل لخدمات العناية الطبية.

وتشمل هذه المبادرة 8 أدوية مبتكرة مختلفة تنتجها شركة روش وتستخدم لعلاج حالات متعددة من الأورام ولعلاج التصلب اللويحي المتعدد، ويتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 100 مريض في الدولة خلال سنة.