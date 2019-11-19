برئاسة حمدان بن راشد.. إقرار ميزانية «المعاشات» 2020

المصدر: دبي - البيان

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس صباح أمس بمقر ديوان سمو الحاكم في دبي، وأقر المجلس خلال الاجتماع مشروع الميزانية السنوية للهيئة لعام 2020، كما اعتمد البيانات المالية للهيئة للربعين الأول والثاني من العام الجاري، واعتمد نتائج الدراسة الاكتوارية التي أجرتها الهيئة لمركزها المالي حتى نهاية 2018، كما ناقش المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وصادق المجلس على محضر اجتماعه السابق واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الهيئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه، كما صادق على القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المنبثقة منه.

وتشير إحصائيات الهيئة عن شهر أكتوبر الماضي من العام الجاري تشير إلى ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى 6292 جهة مقارنة بنحو 6032 عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ عدد المشتركين 87053 مقارنة بنحو 92861 مشتركاً للفترة نفسها من العام الماضي وذلك نظراً لتحول المشتركين من حكومة الشارقة إلى تبعية صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، وتدير الهيئة ملفات 1661 متقاعداً، و4444 مستحقاً من المدنيين، و6328 متقاعداً و4468 مستحقاً من العسكريين الذين تُصرف معاشاتهم من «المالية».