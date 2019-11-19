عمار النعيمي يبحث مع وفد روسي تعزيز العلاقات التعليمية والاستثمارية

المصدر: عجمان - وام

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في مكتبه بديوان الحاكم، وفداً روسياً من مدينة بيلغورود برئاسة سرجي غلاغولف رئيس جامعة بيلغورود الحكومية رئيس البرلمان المحلي للمدينة، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالمسؤول الروسي والوفد المرافق له، معرباً عن أمله في توطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين والاستفادة من الخبرات الروسية في مجال التعليم والصحة والتجارة والاستثمار والصناعة والسياحة.

وبحث اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات التعليمية والصناعية والسياحة والاستثمارية وتطويرها، حيث تم التطرق إلى العديد من الأفكار والمقترحات والمشاريع المستقبلية ودراسة إقامة مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال الإماراتيين ومدينة بيلغورود في عجمان، ومنها إنشاء فرع لجامعة بيلغورود في ظل المناخ الاستثماري المتميز الذي توفره الإمارة، سواء من بنية تحتية متكاملة والتسهيلات في الخدمات لقيام مثل هذه المشاريع.

وأكد سموه خلال اللقاء: «أن دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة استطاعت تفعيل عملية الاستثمار في القطاعات والميادين كافة، وفتح آفاق أوسع للمستثمرين بما يخدم النظرة المستقبلية لتطوير التعليم والصناعة والاقتصاد والسياحة ورفدها بكل المقومات والحوافز والتسهيلات التي تهدف لاستقطاب المستثمرين وازدهار وتطوير تلك المشاريع.