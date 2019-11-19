«إسلامية دبي» تعزز مهارات المحاضرين والوعاظ في التفكير الإبداعي

المصدر: دبي - البيان

نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برنامجاً تدريبياً بعنوان: «تنمية المهارات والتفكير والإبداع والتعلم النشط»، بالتعاون مع «مركز موهبة للتدريب والتحفيز الإيجابي»، حيث اجتاز التدريب بنجاح 17 من الوعاظ والمحاضرين والمرشدات، تنفيذاً للمرحلة الرابعة من «مشروع تطوير برامج التوعية الدينية» الرامية إلى تبنّي نموذج عالمي متخصص لتأهيل الوعاظ والمرشدين، وإيماناً بأن التكيف مع المستجدات يستدعي تعلم مهارات جديدة.

وقالت يسرى القعود، مديرة إِدارة التثقيف والتوجيه الديني بالدائرة: «إن الجهود تتضافر لتغيير واقع المحاضرين في المجال الديني، والتركيز على التعلم النشط، واستثمار الذكاء، واستخدام استراتيجيات القبعات الست، بحيث تم اختيار مهارات التفكير الابتكاري كأهداف أساسية لمخرجات مراحل الإرشاد الديني»، مؤكدةً أن هذا البرنامج ينمي مهارات التفكير عند المحاضرين في مراحل الوعظ المختلفة، وهو يستند إلى استخدام التفكير الإبداعي، وسائر مصادر التعلم النشط، بحيث يتم تدريبهم على مهارات الاستنتاج، والتصنيف، وتكوين الأنماط، والتوقع العلمي، واستشراف المستقبل.

وبدوره، أوضح إبراهيم جاسم المنصوري، رئيس قسم الإرشاد الديني، أن البرنامج أطلع المشاركين على قواعد ومفاهيم «المفاتيح العشرين للمفكرين»، وبما يمكّنهم من الإبداع والابتكار في الأعمال الدعوية، كما يُكسبهم مهارات التخطيط والذكاء العاطفي والتفكير الناقد والتحليل النفسي للجمهور.

وفي السياق ذاته، أوضحت سعاد الخاجة، رئيس قسم التوعية الدينية بالإنابة، أهمية تدريب المختصين في التوعية الدينية على الإبداع.