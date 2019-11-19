«كهرباء دبي» تنظم «القمة العالمية للتميز» اليوم

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الأولى من «القمة العالمية للتميز» التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة عدد من أبرز خبراء التميز على مستوى العالم، ومسؤولين من برامج التميّز المحلية والعالمية مثل برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وبرنامج دبي للتميز الحكومي، والمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، ومركز الملك عبد الله للتميّز في الأردن، وجائزة مصر للتميّز الحكومي.

تتضمن أجندة القمة التي تستمر يومي 19 و20 نوفمبر 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، جلسات حوارية وعروضاً تقديمية في مختلف مجالات التميّز واستدامة الأعمال بما في ذلك الحوكمة وإدارة المشاريع، والابتكار، والممارسات المتعلقة باستشراف المستقبل، وجوائز الموظف المتميّز، وغيرها.

ويمكن التسجيل في القمة من خلال الموقع الإلكتروني www.worldsummit.ae.

تميز

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس المنتدب لهيئة كهرباء ومياه دبي: نهتدي في مسيرة عملنا بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله «في سباقنا نحو المركز الأول، فإننا ننظر إلى التميز كتحدٍ وليس إنجازاً... فالإنجاز هو ما نحققه لمستقبل شعب الإمارات... بينما مسيرة التميز متواصلة ومستمرة لا تقف عند حدود».

وفي هيئة كهرباء ومياه دبي ندرك أهمية التميز كإحدى أهم الأدوات للتحول إلى حكومة المستقبل، وكانت الهيئة أول دائرة تحصل على جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز حسب معايير منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي والتي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة ترتكز على النتائج المحققة كونها أساساً للتميز في الخدمات الحكومية، بما يحقق أعلى معدلات سعادة الناس.

وستشكل «القمة العالمية للتميز» دعامة رئيسية لتطوير الأداء وتحفيز التميز المستدام، وستسهم في رفد جهود المؤسسات المحلية والاتحادية لتعزيز ثقافة التميز عبر الاستفادة من الخبرات العالمية وتبادل المعارف وأفضل الممارسات العالمية في مجال التميز، بما يسهم في تطبيق معايير التميز المؤسسي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة.