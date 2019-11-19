خالد بن محمد بن زايد يزور سعيد عبد الجليل الفهيم

المصدر: أبوظبي - وام

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، سعيد عبد الجليل الفهيم في منزل العائلة بأبوظبي.

ورحب سعيد الفهيم بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد معرباً عن شكره وتقديره وأفراد أسرته لزيارة سموه الكريمة التي تعكس العلاقة الوثيقة التي تربط بين قيادة الإمارات وشعبها القائمة على نهج التواصل المستمر بين أفراد المجتمع الإماراتي.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية بين سموه وسعيد الفهيم وأفراد أسرته لا سيما التطورات التي ترتبط بالوطن وأبنائه والإنجازات التي يتم تحقيقها وتترجم طموحات القيادة الماضية في تعزيز مستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي.