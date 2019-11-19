سيف بن زايد يحضر عرساً جماعياً بمجلس المنهل في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، العرس الجماعي الذي أقيم أمس بمجلس المنهل في أبوظبي. وهنّأ سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً سموه للعرسان حياة هانئة ومستقرة وسعيدة.

وتضمّن العرس، الذي حضره أيضاً سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، العديد من الفعاليات الشعبية والتراثية والفنية والشعرية التي شارك فيها عدد من الحضور.