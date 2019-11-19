حميد النعيمي يهنئ شرطة عجمان بفوزها بجائزتين دوليتين

المصدر: عجمان - وام

هنّأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، القائد العام لشرطة عجمان، وكبار الضباط والأفراد، بفوزهم بالمركز الأول في جائزة «رعاية ضحايا الجرائم»، وجائزة «القائد المؤثر تحت سن الأربعين» من الجمعية الدولية لقادة الشرطة IACP، خلال حفل إعلان وتكريم الفائزين بجوائز الجمعية في الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم الذي جرى أخيراً.

جاء ذلك خلال استقبال سموه وولي عهده، بديوان الحاكم، اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، والضباط والأفراد الفائزين بالجوائز.

واستمع سوه والحضور إلى شرح وافٍ من القائد العام للشرطة والضباط ومنتسبات الشرطة، للدور المهم في الاطلاع على القضايا الاجتماعية والإنسانية، والوصول إلى حلول لها بين الأطراف، وتوعية أفراد المجتمع بقضايا الابتزاز الإلكتروني، ونشر الثقافة الأمنية بين طلاب المدارس وغيرها.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بهذا الإنجاز الذي يدل على بذل الجهود الكبيرة من قِبل كل منتسبي شرطة عجمان الذين أثبتوا قدرتهم على الدخول في منافسة شريفة، للوصول إلى هذه الجوائز التي يتشرف بها كل أفراد الشرطة في الإمارات عامة، وعجمان خاصة.

جهود

وقال سموه: «إن الفوز بجوائز عالمية لا يأتي إلا من خلال الاستمرار في الارتقاء بالأداء ومزيد من الجهود، ومواصلة التدريب والتأهيل لكل أفراد الشرطة، سواء كانوا ضباطاً أو أفراداً»، داعياً العاملين في السلك الشرطي كافة إلى الاستفادة من هذه الإنجازات لتحقيق المزيد منها، وذلك من خلال تكاتف الجميع والتنسيق فيما بينهم لتبادل المبادرات والخبرات وإنجاز المهام بكل دقة وأمانة.

كما بارك سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لقيادة شرطة عجمان تلك الإنجازات على المستوى العالمي، واصفاً الفوز بأنه ثمرة للاهتمام والدعم الذي تتلقاه أجهزتنا الأمنية من قيادتنا العليا، ونتيجة طبيعة للتوجيهات والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي جعل التميز في الأداء هدفاً استراتيجياً يأتي في مقدمة أولويات العمل الأمني والشرطي.

وأكد أن هذا الفوز المستحق يعد مصدر فخر واعتزاز لجميع منتسبي شرطة عجمان، ودافعاً إلى مواصلة مسيرة العمل والعطاء لتطوير الأداء الشرطي، كما يضع أجهزة الشرطة أمام استحقاقات جديدة تدفعها إلى مزيد من الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار لهذا الوطن، في ظل قائد مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأهدى اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي هذا الإنجاز لصاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده، معرباً عن سعادته باستقبال سموهما للفائزين الذي سيكون حافزاً لتقديم الأفضل في المستقبل.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وحمد راشد النعيمي، مدير الديوان، وعبد الله أمين الشرفاء، المستشار بديوان الحاكم، وأحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي العهد، ويوسف محمد النعيمي، المدير العام للتشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.