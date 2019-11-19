التزام محمد بن زايد تجاه الصحة العالمية مصدر إلهام للآخرين

المصدر: أبوظبي - وام

أشادت هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، المديرة السابقة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن الاستثمار في المجال الصحي أمر أساسي للتنمية العالمية، ووصفت التزام سموه تجاه صحة المجتمعات الفقيرة والضعيفة في العالم بأنه «مصدر إلهام للآخرين».

وأضافت: «دائماً ما تكون المراحل الأخيرة من القضاء على الأمراض المعدية هي الأصعب، ولكنها الأكثر أهمية».

وأعربت كلارك عن أملها بتأمين التمويل الكافي، ونشر الوعي على مستوى واسع، وتأسيس علاقات جديدة في المجتمع الصحي العالمي، وهو الأمر الذي سيسرّع وتيرة القضاء على الأمراض المختلفة، لافتةً إلى أهمية الاستثمار في المجال الصحي للإسهام في تحقيق التنمية العالمية.

وأضافت: «أفخر بكوني جزءاً من منتدى «بلوغ الميل الأخير»، وبكوني جزءاً من طاقم تحكيم جوائز محمد بن زايد للصحة العالمية «ريتش» التي تقدم كل عامين خلال المنتدى، والتي تحتفي بالعاملين في الخطوط الأمامية في مجال القضاء على الأمراض»، مؤكدةً أهمية الكشف والقضاء على الأمراض المعدية والاحتفاء بهؤلاء العاملين الذي يقومون بعمل بطولي منقطع النظير للقضاء على هذه الأمراض.

وحذرت من أن بعض الحملات التي تنشر أخباراً مزيفة عن قضايا الصحة العامة، بما في ذلك الدعاية المضادة للقاحات تشكّل تهديداً للجهود العالمية للقضاء على الأمراض المعدية، لافتةً إلى أنه بإمكان شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي أن تشكّل أدوات قوية للمساعدة على توعية وتثقيف المجتمعات، مشيرةً إلى مساوئ هذه المنصات التي قد تتضمن حملات تنشر أخباراً مزيفة عن الصحة العامة، مثل الدعاية المضادة للقاحات في الدول الغنية والفقيرة على السواء.

حلول

يجمع منتدى «بلوغ الميل الأخير» قادة الصحة العالمية البارزين، لتبادل الأفكار في أفضل السبل، لرسم خريطة للأمراض المعدية والقضاء عليها في جميع أنحاء العالم، ويُعقد المنتدى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

