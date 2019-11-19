خليفـة ومحمـد بن راشـد ومحمـد بــن زايــد والحكام ينعون أخاهم سلطان بن زايد

المصدر: أبوظبي - وام

نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الذي وافته المنية أمس.

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم (أمس)، وتعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم «أمس»، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن خالص تعازيه لشعب الإمارات ولآل نهيان الكرام في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «خالص التعازي لشعب الإمارات ولآل نهيان الكرام في وفاة الشيخ سلطان بن زايد.. أبناء زايد لهم بصمات خالدة في دولة الإمارات.. أبناء زايد لهم محبة مختلفة في قلب كل إماراتي.. أبناء زايد شركاء تأسيس لن ينساهم الزمن.. رحم الله الشيخ سلطان وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا وشعب الإمارات الصبر والسلوان».

كما نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حساب «تويتر» الرسمي لأخبار سموه، أخاه المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

ودون سموه: «فقدت اليوم أخي وعضيدي أحد رجالات الدولة الأوفياء ورمزاً من رموزها الوطنية.. عمل مع المؤسس المغفور له الشيخ زايد على وضع لبنات مؤسسات الاتحاد وخدمة شعبه.. رحم الله فقيد الوطن الكبير سلطان بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميل الصبر والسلوان».

ونعى أيضاً ديوانا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وتقدم سموهما بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه وآل نهيان الكرام الصبر والسلوان.

كما نعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وقال سموه: «برحيل فقيدنا الكبير الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان فقدت الإمارات أحد رجالاتها الأوفياء وأحد الذين رافقوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بدايات تأسيس الاتحاد.. واليوم ونحن نودعه نستذكر رحلة البناء والطريق الطويلة التي رافق فيها جيل المؤسسين رحمهم الله جميعاً».

وتابع سموه: «أتقدم بخالص عزائي إلى أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى آل نهيان الكرام في مصابهم الجلل وإلى شعب الإمارات الكريم، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

وتقدم صاحب السمو حاكم أم القيوين بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أخيه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعموم آل نهيان الكرام، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه الكرام الصبر والسلوان.

ونعى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، فقيد الإمارات.

وتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات، مبتهلاً إلى المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن ينزله منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء.



الأزهر ينعى

نعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، المغفور له بإذن الله الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعموم آل نهيان الكرام ولشعب الإمارات الشقيق، داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، و«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ».