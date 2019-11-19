دعم بمليون درهم لـ«الأوقاف وشؤون القصّر»

المصدر: دبي - البيان

قدّمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تبرعاً بقيمة مليون درهم لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، وهي الجهة المشرفة على مساعدة الأيتام.

وكانت المؤسسة، برئاسة المستشار إبراهيم بوملحة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وبحضور صالح زاهر، مدير المؤسسة، استقبلت، في مقرها بدبي، وفداً من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر برئاسة علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، وضم أحمد حسن، مدير إدارة شؤون القصّر، إذ تم التباحث خلال اللقاء بين الجهتين في سبل خدمة المحتاجين.

وقال إبراهيم بوملحة: «إن المؤسسة دأبت على تقديم مثل هذه المساعدات الاجتماعية دعماً للجهود المبذولة في الدولة للتفريج عن المحتاجين.