4 سفراء للأمان يستعرضون مشاركتهم في الأمم المتحدة

المصدر: دبي- البيان

استقبل اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، طلاب مشروع شرطة دبي «سفراء الأمان»، الذين شاركوا في الحلقة النقاشية، التي نظمها مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي والبعثة الدائمة لدولة الإمارات المتحدة لدى الأمم المتحدة، على هامش الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان، حيث استعرض الطلاب وعددهم 4 تفاصيل مشروع «سفراء الأمان»، بوصفه برنامجاً استثنائياً هو الأول من نوعه في العالم، الذي يُعنى بشؤون حماية الأطفال وتوعيتهم بحقوقهم كافة.

وأثنى اللواء عبد الله خليفة المري، خلال لقائه الطلبة، على مشاركة الطلاب في الأمم المتحدة وتمثيلهم لأكثر من 700 سفير أمان منضمين إلى مشروع شرطة دبي.

حضر اللقاء اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد عارف باقر أهلي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة.