إطلاق المرحلة الأولى لتطوير كورنيش القواسم برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشف سعيد علي الكاس، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الزراعة التجميلية، التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن تدشين المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش القواسم، وافتتاح حديقة شوكة في المناطق الجنوبية خلال الربع الأول من 2020، وتدشين أول منطقة ألعاب متكاملة لأصحاب الهمم في حديقة صقر العامة نهاية العام الجاري.

تطوير

وأشار إلى أن المؤسسة بدأت، أول من أمس، إحلال وتطوير الممشى الرياضي على كورنيش القواسم الذي يستغرق تنفيذه 75 يوماً، بإزالة طبقات الممشى وتركيب 5 طبقات جديدة وفق أعلى المواصفات العالمية، ضمن استراتيجية المؤسسة لإسعاد المجتمع والتشجيع على ممارسة الرياضة بشكل عام، وذلك ضمن المشروع الإجمالي لتطوير الكورنيش الذي يشمل إضافة مسافة جديدة على الممشى الرياضة وصولاً إلى سارية العلم، لتصل المسافة الإجمالية إلى 2.5 كيلومتر.

وأوضح الكاس: «تشمل المرحلة الثانية من تطوير كورنيش القواسم إحلال 837 مقعداً للجلوس واستبدالها بمقاعد ذات مواصفات أعلى».

حديقة شوكة

وأوضح الكاس أن المؤسسة تعتزم افتتاح حديقة شوكة في المناطق الجنوبية بالإمارة خلال الربع الأول من 2020، بعد الانتهاء من مشروع تطويرها، وإعادة صيانة السور الخارجي، وإحلال المواقع المنهارة من السور.

دوار السفينة

وأضاف: «بدأت المؤسسة تصنيع سفينة جديدة بديلة عن السفينة القديمة التي تم رفعها من دوار السفينة على شارع الشيخ محمد بن سالم بعد تآكل أجزاء كبيرة منها، والتي تم إنشاؤها في أوائل الثمانينيات.