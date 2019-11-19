ولي عهد رأس الخيمة يصدر قراراً بإنشاء محاكم المطالبات الصغرى

المصدر: رأس الخيمة - وام

أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، القرار رقم 56 لسنة 2019 بشأن إنشاء محاكم المطالبات الصغرى، وتبدأ أعمالها اعتباراً من ديسمبر المقبل.

ونص القرار على إنشاء هذا النوع من المحاكم في محكمة رأس الخيمة الابتدائية، وتختص في نظر الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمة المطالبات فيها على 5 آلاف درهم، وتكون أحكامها واجبة النفاذ فور صدورها.

وأكد المستشار أحمدالخاطري، رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة: «أن الدائرة جاهزة لاستقبال المتقاضين في هذا النوع من الدعاوى مستهل الشهر المقبل، وهو مسار جديد استحدثه القرار السامي للمتقاضين في المطالبات الصغرى بإجراءات استثنائية ميسّرة، مستخدمةً أحدث الوسائل التقنية مستهدفة فئة مهمة من المتقاضين».