مناقشة برامج استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030

المصدر: دبي - البيان

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع السابع والخمسين للمجلس، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس، لمناقشة موضوعات عدة، أبرزها تقدّم سير العمل في تنفيذ برامج استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 الرامية إلى رفع نسب استخدام المركبات الهجينة والكهربائية على مستوى القطاع الحكومي وإمارة دبي، والوصول بمجموع المركبات الهجينة والسيارات الكهربائية على مستوى إمارة دبي إلى 10% في عام 2030، كما تطرق الاجتماع إلى خطة سير العمل في المشاريع التابعة للاتحاد إسكو (شمس دبي) وبرامج التوطين وتطوير الكفاءات الإماراتية في المؤسسات والهيئات المنضوية تحت مظلة المجلس.

حضور

حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، وعبد الله بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والمهندس وليد سلمان، نائب رئيس لجنة دبي للطاقة النووية، وناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وفريديريك شيمين، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول.

رؤية

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر نعمل في المجلس على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي ترمي إلى إنتاج 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة، وأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050، واستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030».

مبادرةومن جانبه، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «ناقشنا خلال الاجتماع مبادرة هيئة الطرق والمواصلات لدفع عجلة التحول للتنقل الأخضر التي تهدف إلى تحويل مركبات الليموزين إلى سيارات هجينة وكهربائية بنسبة 90% بحلول عام 2026، ومن المقرر الشروع في المبادرة بحلول عام 2020، وسيتم إدخال عدد متزايد من السيارات الهجينة والكهربائية التي ستساعد على خفض نسبة 45% من انبعاثات الكربون من أسطول هيئة الطرق والمواصلات تماشياً مع استراتيجية دبي للتنقل الأخضر».