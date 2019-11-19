إنارة موفرة للطاقة في الطرق الاتحادية

المصدر: دبي - أحمد يحيى

أوضح المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية لــ«البيان» أن الوزارة بدأت خطة شاملة لتطوير معايير الاستدامة في إنشاء وصيانة الطرق الاتحادية، حيث سيتم طرح مشروع استبدال أنظمة إنارة الطرق بأخرى موفرة للطاقة خلال الفترة المقبلة، وأن الخطط التي تم تنفيذها مؤخراً نتج عنها خفض 20% من استهلاك إنارة الطرق الاتحادية، وبين أن الوزارة عززت استخدام منظومة الذكاء الاصطناعي في عملية تطوير وإنشاء الطرق ونتج عنها تقليل استهلاك الوقود والغازات السامة المنبعثة بنسبة 63%.

وتفصيلاً أوضح الحمادي أن الوزارة ستعمل على طرح مشروع استبدال أنظمة إنارة الطرق بأخرى موفرة للطاقة خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم طرح المشروع من خلال منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما سيتم إدراجها أيضاً ضمن نظام غرفة التحكم ومراقبة الطرق الاتحادية، لتعزيز أساليب ونظم الصيانة ورفع مستوى سلامة الطرق الاتحادية.

وذكر الحمادي أن الوزارة تعمل على تطوير معايير للاستدامة في إنشاء وصيانة الطرق الاتحادية، الأمر الذي يعزز منظومة ديمومة أصول وممتلكات الطرق الاتحادية، ويخدم توجه الدولة ورؤية الإمارات 2021، بأن تكون ضمن الأفضل عالمياً، والذي سيدعم بدوره مؤشر جودة الطرق، مبيناً أن الوزارة طورت منظومة إدارة الطاقة على الطرق السريعة من خلال التحكم بشدة الإنارة وعملها، بحسب أوقات ازدحام المركبات وتعدادها على الطرق ما نتج عنه خفض 20% من استهلاك إنارة الطرق الاتحادية.