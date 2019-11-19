محمد بن زايد ورئيس غانا يشهدان تبادل عدد من الاتفـاقيات والمذكـرات

المصدر: أبوظبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غانا، تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين وتوسيع مجالاته.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها الجانبان، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل بين حكومتي دولة الإمارات العربية وحكومة جمهورية غانا، والتي تبادلها معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وشيرلي أيوركور بوتشوي وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي في غانا، واتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غانا، وتبادلها علي بن سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ووزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي في غانا، ومذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غانا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات، وتبادلها أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وشيرلي أيوركور بوتشوي، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية غانا، تبادلها معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي في غانا.

حضور

حضر المراسم التي جرت في قصر الوطن من جانب الدولة: الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وعلي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وخليفة يوسف محمد الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية غانا، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

وحضر من الجانب الغاني الوفد المرافق لضيف البلاد وضم: شيرلي بوتشوي وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي، ونانا بيدياتو أسانتي سكرتير الرئيس، والحاجي أحمد رمضان سفير جمهورية غانا لدى الدولة، وفرانسيس أسينسو ــ بواكي نائب رئيس الأركان، والسفير أحمد حسن مدير بروتوكول الدولة، والعميد اللواء بسمارك أونونا المساعد الشخصي للرئيس، ومايكل أوفوري ــ أتا مدير رئاسة التكامل الإقليمي وعدداً من المسؤولين.