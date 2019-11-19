حاكم الشارقة يشهد انطلاق مؤتمر الطاقة المتجددة

المصدر: الشارقة - البيان

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أمس بمجمع الكليات الطبية والصحية بجامعة الشارقة، انطلاق أعمال مؤتمر الشارقة الدولي للطاقة المستدامة والمتجددة لحماية البيئة الثاني عشر، بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الهندسة والطاقة المتجددة من مختلف الجامعات والمعاهد البحثية.

ويبحث المؤتمر -الذي يقام على مدار 4 أيام- أحدث التطورات في مجالات الطاقة الشمسية بشقيها الحراري والكهربائي، وطاقة الرياح، والطاقة المتولدة من أمواج البحار، الطاقة المتولدة من إعادة التدوير، والتطورات الحديثة في مجال السيارات الكهربائية ومجال النقل، بالإضافة إلى مناقشة عدد من التشريعات والقوانين العالمية المتعلقة بتشجيع الاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة.

بدأت مجريات حفل الانطلاق بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ليلقي بعدها مدير جامعة الشارقة الدكتور حميد مجول النعيمي كلمة ثمّن فيها رعاية صاحب السمو رئيس جامعة الشارقة لفعاليات مؤتمر الشارقة الدولي للطاقة المستدامة والمتجددة لحماية البيئة الذي يعقد في دورته الثانية عشر.

وأشار النعيمي إلى ما حققته جامعة الشارقة من إنجازات في مجالات الطاقة المستدامة والتكنولوجيا، حيث فازت الجامعة هذا العام بالمركز الأول بين جامعات الدولة عن تحقيق أهدافِ التنميةِ المُستدامَةِ لبَرْنَامَجِ الأُمَمِ المتحدةِ للاستدامَةِ، حَسْبَ تَصْنِيفِ منظمةِ التايمز لتصنيفِ الجامعاتِ على المستوى العالميِّ، وفي المَرْكَزِ: (200) من جامعاتِ العالَمِ لهذا البَرْنَامَجِ، كما فازَتْ بالمركزِ الثاني بالهندسةِ والتكنولوجيا على مستوى الجامعاتِ العاملةِ على أرضِ الدولةِ، حَسْبَ تقييمِ المُنَظَّمَةِ العالميةِ نفسِها ليتقدمَ موقعُها على مستوى جامعاتِ دولِ العالَمِ أَجْمَعَ إلى المركز (400).

وعبر الدكتور هنريك لوند، رئيس تحرير مجلة الطاقة العالمية، جامعة البورغ بمملكة الدنمارك عن فخره واعتزازه بأن يكون من المشاركين في المؤتمر الثاني عشر للطاقة المتجددة المستدامة وحماية البيئة الذي يساهم بشكل مهم في دعم الجانب العلمي في موضوع الطاقة المتجددة والمستدامة.

بدوره قال الدكتور عبدالغني العلبي، رئيس قسم هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة، إن جامعة الشارقة استحدثت العديد من مراكز ومجموعات البحث المتعلقة بموضوع الطاقة المتجددة وإدارتها وتخزينها، حيث تقوم هذه المجموعات بالبحث والتطوير لمواكبة ما يجري في هذا المجال عالمياً.

وكشف العلبي أن قسم هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة بالجامعة سيبدأ بقبول طلبة الماجستير والدكتوراه ابتداءً من العام الدراسي القادم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس جامعة الشارقة، ما سيسهم بدوره في تطور البحث العلمي في مجالات الطاقة المستدامة وحماية البيئة.

ثم دعي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للتفضل بتكريم المتحدثين والرعاة.