« سيّدات أعمال دبـي» يستشرف فرص الاستثمار في أفريقيا

المصدر: دبي- البيان

أكدت الدكتورة رجاء القرق، رئيسة مجلس سيّدات أعمال دبي، أن علاقات الأعمال بين دولة الإمارات وأفريقيا تشهد المزيد من التطور والازدهار في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى لعب سيدات الأعمال في الجانبين دوراً حيوياً في تعزيز تلك العلاقات.

ودعت إلى العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون بين سيدات الأعمال في الإمارات وأفريقيا واستشراف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك وترجمة هذا التعاون إلى العديد من المشاريع والمبادرات الطموحة.

وأشارت في كلمة بحضور كل من فاطمة مادا بيو السيدة الأولى لجمهورية سيراليون وحرم رئيس الوزراء الأوغندي، إضافة إلى مجموعة من سيدات الأعمال من دولة الإمارات وأفريقيا على هامش أعمال الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال إلى الدور المحوري الذي تلعبه رائدات الأعمال في المنطقة والعالم في دعم مجتمع الأعمال ورفد اقتصادات الدول بالعديد من الأعمال والاستثمارات التي توفر الوظائف وتساهم في إحداث طفرة في عدد من الصناعات بما ينعكس على تحقيق النمو الاقتصادي.

كما أشارت إلى أحدث دراسات «مؤشر النساء في العمل» والتي أكدت أن زيادة معدلات توظيف النساء في الأعمال في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالمعدلات نفسها في دولة السويد، ويمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول إلى أكثر من 6 تريليونات دولار.

تمكين المرأة

وأعربت الدكتورة رجاء القرق عن فخرها بدور رائدات الأعمال والمرأة بشكل عام في دولة الإمارات تحت رعاية القيادة الرشيدة التي عملت على تمكين المرأة في كل الميادين، حيث تتولى المرأة العديد من الأدوار القيادية في الحكومة وقطاعات الأعمال.

وسلطت الضوء على دور مجلس سيدات أعمال دبي في تمكين سيدات الأعمال في دبي وتزويدهن المهارات اللازمة ليصبحن قادة للشركات ورائدات أعمال ناجحات، إلى أن أصبحن نماذج ملهمة في كل القطاعات الاقتصادية في الدولة.

مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التعاون الدولي يمثل محوراً رئيساً في أعمال المجلس نظراً لأهمية هذا النوع من التعاون في اكتساب الخبرات ونمو الأعمال وتحقيق الإنجازات، مؤكدة أن المجلس يرحب برائدات الأعمال من كل دول العالم، وسيظل يعمل بوابة لهن إلى أسواق العالم انطلاقاً من دبي التي أصبحت مركزاً عالمياً مرموقاً للأعمال.