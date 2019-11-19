حمدان بن راشد يستقبل رئيس زيمبابوي

المصدر: دبي - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، في قصر سموه في زعبيل مساء أمس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي الذي يشارك على رأس وفد رفيع في منتدى الأعمال الأفريقي العالمي المنعقد حالياً في دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وتبادل سموه والرئيس الضيف الحديث حول سبل تعزيز العلاقات القائمة بين دولة الإمارات وزيمبابوي خاصة والإمارات ودول القارة الأفريقية عموماً، لاسيما على صعيد التبادل التجاري وبناء شراكة استثمارية ذات جدوى اقتصادية تعود بالنفع والفائدة على الجميع.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بانعقاد منتدى الأعمال الأفريقي في دبي للمرة الخامسة، ما يؤكد سلامة توجه دولة الإمارات نحو القارة السمراء الزاخرة بالإمكانات والموارد الطبيعية والطاقات البشرية.