8000 عملية ليزك في «صحة دبي» بلا مضاعفات

المصدر: دبي _ عماد عبد الحميد

أكد الدكتور هاني سكلا استشاري طب وجراحة العيون في مستشفى دبي، أن هيئة الصحة بدبي أجرت 8000 عملية ليزك منذ التسعينيات من القرن الماضي، ولم يحدث هناك مضاعفات سوى لحالة أو حالتين فقط، وهو ما يعني أن الليزك يعتبر آمناً ويخلو من المضاعفات الجسيمة.

وقال الدكتور سكلا: إن هناك نوعية واحدة جديدة من الليزك يطلق عليها «سمايل» تبين أن لها مضاعفات تحدث في ثلاثة من كل 10 مرضى، ما يعني أن نسبة مضاعفاتها عالية وبالتالي لا ينصح بها، لافتاً إلى أن أسباب حدوث المضاعفات ما زال غير معروف، ولكن ربما قد يكون لسوء اختيار الطبيب المعالج أو الأدوات المستخدمة، وقد يكون أيضاً من عدم تقبل المريض نفسه للعملية، لافتاً إلى أن هناك فتاة أمريكية عمرها 35 عاماً قامت بإجراء عملية سمايل الجديدة، ولكن بعد مرور وقت اكتشفت أن النظر لديها لم يتحسن، بل حدث مضاعفات لها مما قادها إلى الانتحار، ولكن لا يعني ذلك أن نقول: إن جميع عمليات الليزك فاشلة.

كما أوضح أن الإحصائيات والأرقام العالمية تشير إلى أن هناك 5 ملايين شخص يقومون سنوياً بإجراء عملية ليزك منهم مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا دليل واضح من أن الليزك يعتبر آمناً ولا يحدث مضاعفات، وساعدت الملايين على التخلص من النظارات.

وأكد الدكتور سكلا أن اسم «الليزك» هو اختصار لـ «تقنية استخدام أشعة الليزر لتصحيح تحدب القرنية، حيث يتم استخدام الليزك لتصحيح عيوب الإبصار سواء كان قصر النظر أو طول النظر أو الاستجماتزم.

وتقنيات الليزر بمجملها ومنها الليزك تعتمد على إعادة تشكيل سطح القرنية» وهي الطبقة الشفافة الموجودة في مقدمة العين وتغيير سماكتها، وتعمل القرنية - كعدسة محدبة - على تجميع الضوء لإسقاطه على شبكية العين، ويتركز هدف العملية على تعديل سمك القرنية، بحيث يتم تجميع الضوء بشكل سليم على الشبكية تماماً بدلاً من وقوعها أمام أو خلف الشبكية في حالات قصر أو طول النظر.

انعكاس

وأضاف: في بعض الأحيان تكون كرة العين أطول من المعتاد، أو تكون القرنية أكثر تحدباً من الطبيعي، مما يؤدي لتكوّن انعكاس الصور المرئية أمام الشبكية وليس عليها، فلا يتمكن الشخص من رؤية الأجسام البعيدة بوضوح وهنا يتم استخدام الليزك لعلاج قصر النظر، وفي طول النظر يحدث العكس تماماً، حيث تصبح كرة العين أقصر، أو تكون القرنية مسطحة فتتجمع أشعة الضوء من الصور المرئية خلف الشبكية فلا يتمكن المريض من رؤية الأجسام القريبة بوضوح.