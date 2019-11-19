خالد القاسمي: تفتيش وقائي لـ4 آلاف بناية سكنية وتجارية في الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة أن الهيئة نفذت العديد من المبادرات وعمليات التفتيش الوقائي، حيث تم تفتيش 4 آلاف و123 بناية سكنية وتجارية وخدمات توعية وورش توعية استفاد منها ألف و557 مستفيداً، إضافة إلى تدريب 1674 من فئة العمال، لافتاً إلى أنه تم تأهيل 25 مدرباً بالتعاون مع جامعة الشارقة منحوا دورات مكثفة في أساسيات الصحة والسلامة. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدها نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بالتعاون مع هيئة الوقاية والسلامة بالإمارة صباح أمس في مقر الهيئة، والتي جمعت مسؤولي الهيئة بممثلي وسائل الإعلام المحلية.