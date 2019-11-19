الإمارات تولي جل اهتمامها لتكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن حكومة الإمارات تولي تكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات جل اهتمامها، وتعدها جزءاً رئيساً من استدامة مجتمع المعرفة، وهي تواكب مستجدات العالم، بخطواتها السريعة، وما تمتلكه من عقول وخبرات، وبنية تقنية متطورة، وشبكة اتصالات فائقة المستوى، مشيراً إلى أن الهيئة تمكنت من توحيد أنظمتها الإلكترونية والذكية، وما يتصل بها من مشروعات وبرامج وتطبيقات، تعزيزاً لتوجهاتها وسياسة الانفتاح على العالم التي تنتهجها، والتي تعتمد فيها على المعلومات والبحوث والدراسات، وما إلى ذلك من أدوات التنبؤ، التي تسخرها الهيئة لخدمة أهدافها، وأهمها تحسين جودة الحياة.

جاء ذلك من افتتاح معاليه مؤتمر الاتحاد الدولي لإدارة المعلومات الصحية، في نسخته 19، التي تستضيفها الإمارات، وتشهدها دبي للمرة الأولى على مستوى المنطقة. وأوضح معاليه أن إدارة المعلومات تمثل لدبي على وجه التحديد، أولوية متقدمة في أجندة العمل.

بدوره، قال الدكتور حسين البيشي مستشار إدارة المعلومات الصحية والترميز الطبي رئيس المجموعة السعودية لإدارة المعلومات الصحية "شيما": إن هناك استرايجية على مستوى دول الخليح لادارة المعلومات الصحية وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأفراد والمنشأت في حال تم الانتهاء من عملية الربط فيما بينها مستقبلا.