«الفجيرة للموارد الطبيعية» تحتفي بالمناسبة

المصدر: الفجيرة - البيان

شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في احتفالات الدولة بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة، وذلك تعبيراً عن مدى المحبة والتلاحم والعلاقات الأخوية التي يفخر بها الشعب الإماراتي تجاه سلطنة عُمان الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً.

ونظم فريق التسامح والسعادة في المؤسسة حزمة من الأنشطة تضمنت توزيع الأعلام والحلوى العُمانية على الموظفين والمتعاملين كافة بمشاركة أبناء أحد الموظفين العُمانيين احتفاء باليوم الوطني العُماني، كما قام موظفو الموارد الطبيعية بزيارة لأشقائهم العُمانيين العاملين في المنشآت والشركات التعدينية في الإمارة، وتهنئتهم من خلال تقديم الورود والهدايا التذكارية تعبيراً عن عمق المشاعر الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وقال المهندس علي قاسم مدير عام المؤسسة: تعكس مشاركتنا الاحتفال مع أشقائنا العُمانيين العلاقات الوثيقة بين الإمارات والسلطنة، متمنين للسلطنة ولشعبها دوام التقدم والنماء والازدهار.