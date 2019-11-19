الإمارات تشارك عُمان أفراحها باليوم الوطني

المصدر: دبي، أبوظبي - سعيد الوشاحي

شاركت الإمارات سلطنة عُمان أفراحها باليوم الوطني الـ49 المجيد والذي يصادف الثامن عشر من نوفمبر، متمنيةً للسلطنة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد دوام الرخاء والتقدم والازدهار.

ونظم منفذ حتا الحدودي التابع لإمارة دبي احتفالاً لمشاركة الأشقاء في سلطنة عُمان احتفالاتهم باليوم الوطني، وذلك بمشاركة القيادة العامة لشرطة دبي وجمارك دبي ودائرة السياحة في دبي، وتضمن العديد من الفقرات المتنوعة التي جاءت تأكيداً على عمق الروابط الأخوية والصداقة التي تجمع بين قيادة وشعبي البلدين.

وفي بداية الحفل استقبلت خيالة شرطة دبي ودوريات شرطة دبي الفارهة المسؤولين والأعيان القادمين من السلطنة للمشاركة في الحفل الذي أقيم بحضور اللواء عبدالله المري قائد عام شرطة دبي واللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وهلال المري مدير عام دائرة السياحة وأحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، إضافة إلى عدد من المسؤولين ووجهاء وأعيان منطقة حتا وسلطنة عُمان.

وبدأت فقرات الحفل بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات ولسلطنة عُمان واللذين قدمتهما فرقة موسيقى شرطة دبي، تلاه عرض عسكري قدمه أفراد شرطة دبي، وبعد ذلك بدأت فرق الفنون الشعبية بتقديم فن الرزفة بكلمات عبرت عن عمق العلاقة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان ما أثار حماس الحضور الذين شاركوا في الوصلات التي قدمتها فرقة الفنون الشعبية.

ولم تخلُ فقرات الحفل الذي استمر على مدار ساعات من مشاركة الشعراء من دولة الإمارات وسلطنة عُمان والذين قدموا وصلات شعرية عكست عمق الأخوة والعلاقة بين الشعبين منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وواصلها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي حافظ على العلاقة الأخوية مع سلطنة عُمان.

الأمن

وفي ختام الحفل توجه مديرو دوائر دبي المشاركون في الحفل لتقديم الهدايا التذكارية للحضور والقادمين من سلطنة عُمان متمنين لهم أطيب التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين المجيد، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار والازدهار على أبناء عُمان وسلطانها.

وتوجه مسؤولو وأعيان المنطقة من سلطنة عُمان المشاركون في الحفل بالشكر الجزيل إلى قيادة وشعب دولة الإمارات على هذه المبادرة التي وصفوها بأنها ليست غريبة على شعب وقيادة دولة الإمارات التي تحرص دائماً على تعزيز أواصر المحبة بين الشعبين، مثمنين الجهود التي من شأنها أن تعزز الصداقة والمحبة بين أبناء سلطنة عُمان ودولة الإمارات.

كما عبر مسافرون عُمانيون عن سعادتهم بهذه الحفاوة الرائعة التي تعكس عمق الروابط المشتركة بين البلدين الشقيقين، وحسن الاستقبال من قبل موظفي المنفذ والشعب الإماراتي، متوجهين بالشكر لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ولموظفي المنفذ على كرم الضيافة والاستقبال الرائع لهم.

مطارات دبي

واستقبلت مطارات دبي المُسافرين العُمانيين بباقات الورد والقهوة العربية والحلويات، والهدايا العينية، ورسائل ترحيبية على شاشات المطار، وذلك بمناسبة اليوم الوطني العُماني الـ49، إلى جانب تنظيم احتفالات داخلية بين الموظفين على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي بهذه المناسبة الوطنية المهمة للأشقاء العُمانيين.

وشهد العميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، فعاليات استقبال المُسافرين العُمانيين في المبنى رقم 1 لمطار دبي الدولي بحضور موظفي القيادة العامة لشرطة دبي، حيث سلم المُسافرين الورود والهدايا التذكارية بهذه المناسبة الوطنية.

وأعرب العميد علي عتيق بن لاحج، عن تهانيه لسلطنة عُمان الشقيقة قيادة وشعباً بهذا اليوم المجيد الذي يعد مصدر فخر واعتزاز للجميع، متمنياً لسلطنة عُمان دوام التقدم والنجاح في مسيرة البناء والتنمية والازدهار والرفعة.

كما شهد اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، بحضور العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير الأكاديمية، الاحتفال الذي نظمته إدارة العلاقات العامة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لسلطنة عُمان الشقيقة.

وهنأ اللواء ابن فهد خلال الحفل الذي حضره مديرو الإدارات الفرعية، وموظفو شرطة دبي من العُمانيين العاملين في الأكاديمية، الأشقاء العُمانيين باليوم الوطني متمنياً للسلطنة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يعيد الله عليهم هذه المناسبة الوطنية بالخير والرفاه.

شرطة أبوظبي

واستقبلت إدارة شرطة أمن مطار أبوظبي، بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات، في قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي الأشقاء العُمانيين القادمين عبر صالات مطار أبوظبي الدولي بالورود والأعلام والهدايا، بمشاركة شركة أبوظبي للمطارات (أداك).

وهنأت شرطة أبوظبي الأشقاء العُمانيين بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين للسلطنة الذي يصادف 18 نوفمبر من كل عام.

وعبّر الأشقاء العُمانيون عن بالغ تقديرهم لشرطة أبوظبي على هذه المبادرة، التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

واحتفت مطارات أبوظبي باليوم الوطني العُماني في المطار عبر تقديم مجموعة من الهدايا التذكارية والرمزية المستوحاة من التراث العُماني الأصيل، للمسافرين على متن الخطوط الجوية المشغلة بين مدينتي أبوظبي ومسقط.

وقدم موظفو مطارات أبوظبي للمسافرين القادمين والمغادرين على متن «الاتحاد للطيران» و«الطيران العُماني» و«طيران السلام»، القهوة العربية والحلوى العُمانية التقليدية ما يعكس الضيافة العربية الأصيلة التي تتميز بها أبوظبي.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تجمع بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان علاقات أخوّة متينة، وبمناسبة اليوم الوطني العُماني نتقدم بالتهاني إلى أشقائنا العُمانيين ونحتفي معهم من خلال ضيافتنا العربية المتميزة».

منافذ الدولة

واحتفلت منافذ الدولة البرية باليوم الوطني الـ 49 لسلطنة عمان الشقيقة الذي يصادف اليوم عبر استقبال العابرين والمسافرين عبر المنافذ الحدودية كافة التي تربطنا مع السلطنة بالورود، تجسيداً لمشاعر الأخوة الصادقة والوفاء، وترسيخاً للعلاقات الطيبة العميقة بين البلدين.

واستقبل منفذ المضيف في منطقة العين العابرين من الشعب العماني الشقيق بالتهاني.. كما زار وفد مشترك من موظفي جميع الجهات العاملة بمنفذ المصيف منفذ حماسة المقابل لتقديم التهنئة للعاملين به ومشاركتهم مشاعر الفرح والاعتزاز باليوم الوطني العماني، متمنين لهم دوام التقدم والنماء والرفعة.

كما زار وفد من منفذ مزيد منفذ حفيت العماني المقابل لتقديم التهاني لجميع العاملين به، وقام وفد من منفذ الهيلي بزيارة منفذ صعراء العماني، عدا عن منفذ خطم الشكلة، إضافة إلى منفذ راس الدارة الذي قدم التهاني لمنفذ الدارة العماني، كما زار وفد مشترك من منفذ خطم الملاحة منفذ خطم ملاحة العماني.