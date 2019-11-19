بلدية دبي وهيئة الطرق تبحثان تطوير مشاريع بنية تحتية

المصدر: دبي - البيان

عقدت بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات اجتماعاً تنسيقياً، برئاسة كل من داوود الهاجري، مدير عام البلدية، ومطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، لمناقشة عدد من المواضيع والمشاريع المشتركة، حيث شهد الاجتماع، استعراض الجهود القائمة لتطوير إدارة العمل المشترك بين الدائرتين، وخصوصاً في مشـاريع البنية التحتية.

تنسيق فعّال

وفي هذا الإطـار، أكد داوود الهاجري أن فرق العمل في البلدية والهيئة حريصة على التنسيق الفعّال، بما يضمن تحقيق برامج وخطط حكومة دبي لتوفير سبل السعادة والرفاهية لسكان دبي، مع المتابعة المستمرة للتحديات وستستمر الاجتماعات والتنسيق للتكامل بين الدائرتين للوصول إلى النتائج المرجوة.

من جانبه أكد مطر الطاير أن التواصل يعتبر عنصراً جوهرياً في منظومة العمل المؤسسي وعاملاً رئيسياً لنجاحه وتحقيق أهدافه.

وقال: إنّ التنسيق بين الهيئة والبلدية يتجاوز الاجتماعات واللقاءات الرسمية، إذ إن هناك تواصلاً مستمراً على كل مستويات قيادات الدائرتين وفرق العمل التنفيذية على نحو يومي، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لمواقع العمل الخارجية المختلفة، لبحث ومناقشة تقدم المشـاريع ومعالجة المعوقات.

نظام إلكتروني

وبادرت بلدية دبي بطرح فكرة نظام إلكتروني لدراسة مشاريع البنية التحتية، وذلك من خلال تطبيق «جيومكاني»، جهزتها بلدية دبي، لتكون في متناول هيئة الطرق والمواصلات لجميع مشاريع الطرق في الإمارة، يهدف النظام الجديد تقليل الإجراءات التنسيقية بين الدائرتين وتحويل كل المراسلات الورقية إلى الإلكترونية، وهو ما يسهل على مهندسي الجهتين اقتراح نطاق للمشاريع المقترحة.

كما يمكن تحديد كل خطوط خدمات البنية التحتية المتأثرة بنطاق المشروع المقترح بصورة شاملة ومحدثة في قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية، حيث يزيد النظام من كفاءة وسرعة اتخاذ القرارات في للمشاريع، ليتم تقليل المدة المطلوبة لاعتماد المخططات من خلال النظام لدقائق معدودة.

تصميم مقاطع الطرق

كما تمت مناقشة إعادة تصميم مقاطع الطرق العرضية في المناطق الخاصة بسكن المواطنين والمناطق التجارية، وإعادة قطعة أرض المواقف المرصوفة لتنفيذ مشروع ساحة ديرة حسب اعتماد سمو الحاكم للمشروع، وتخصيص قطع الأراضي المتأثرة باهتزازات مترو الراشدية لصالح هيئة الطرق والمواصلات، ومناقشة القرار الإداري بشأن اعتماد مخططات المشاريع الكبرى وإنزالها على النظام المساحي في البلدية، وتعويض الأراضي المتأثرة بالمشاريع الحكومية ضمن إمارة دبي، والخطة الخمسية لرصف المناطق السكنية، بالإضافة إلى تزويد الهيئة بالنباتات المطلوبة لمشروع مسار 2020.

رصف المناطق السكنية

جرى خلال الاجتماع استعراض الخطة الخمسية لرصف المناطق السكنية، ومناقشة تنسيق أدوار فرق العمل في الدائرتين لتنفيذ الخطة، كما بحث الجانبان في إطار هذا الموضوع، تطوير المعايير التي يتم الاستناد إليها في وضع وتحديث خطة رصف المناطق السكنية، بما يراعي معدلات النمو العمراني في مناطق دبي والاستجابة لمتطلبات واحتياجات القاطنين في المناطق السكنية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، التي وضعت راحة النّاس وسعادتهم في قمة الأولويات.

وتطرق الجانبان في إطار هذا الموضوع إلى تطوير تخطيط حرم الطريق في المناطق السكنية لزيادة المساحات المخصصة للتشجير والزراعة التجميلية والتوسع في مسارات المشـاة لتعزيز الترابط والتكامل بين مرافق البنية التحتية، تنفيذاً للأهداف الاستراتيجية لخطة دبي 2021م الرامية للارتقاء بجودة وجمالية المجتمعات السكنية بشكل عام والمخصصة للمواطنين بشكل خاص.

طرق «إكسبو 2020»

وفي إطار استعدادات الدائرتين لاستضافة دبي للمعرض الدولي «إكسبو 2020»، الذي ستنطلق فعاليته في أكتوبر المقبل، أكّد الفريقان أنّ العمل في مشـاريع الطرق حول موقع المعرض يسير وفق البرنامج المعتمد له، والتنسيق القائم مع البلدية لتسليم مشاريع الطرق المنجزة للبلدية لتنفيذ أعمال الزراعة التجميلية وبحث الجانبان عدداً من الحلول التي تضمن إنجاز مشـاريع طرق المعرض وأعمال الزراعة التجميلية المرتبطة بها قبل انطلاق «إكسبو 2020».

فكرة مبتكرة

وقد كان للابتكار نصيبه على جدول أعمال الاجتماع، إذ ناقش الحضور فكرة بلدية دبي الخاصة بإعادة تدوير مخلفات الإسفلت عن طريق الطحن وإعادة استخدامه في مشـاريع رصف الطرق المؤقتة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر، والكيفية المناسبة لتطبيق الفكرة.

تطوير ساحات

كما تطرق الاجتماع إلى التنسيق بخصوص الساحات الجديدة لاستراحة الشاحنات، ليتم تجهيز مواقع ساحات استراحة الشاحنات على الطرق السريعة بالمرافق الحيوية اللازمة، وذلك في إطار جهود الدائرتين لرفع معدلات السلامة المرورية، والحد من الحوادث البليغة الناتجة عن حالات إعياء وإرهاق سائقي الشاحنات، بسبب قيادتهم لها لمسافات طويلة دون أخذ قسط من الراحة، واتفق ممثلو فرق العمل المختصة لدى الدائرتين على تطوير تلك الاستراحات.

نظام ذكي

قدمت بلدية دبي عرضاً مرئياً حول نظام ذكي طورته لتحسين التنسيق القائم بين فرق العمل المختصة بهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي في ما يتعلق بتخطيط مشاريع البنية التحتية وإصدار الموافقات الخاصة بتأثيرات تلك المشـاريع على قطع الأراضي القائمة، حيث تسهل الخصائص المتقدمة للنظام على مهندسي البنية التحتية دراسة تأثيرات تلك المشـاريع والاحتساب الفوري لقيم التعويضات.