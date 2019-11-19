مليونا متر مكعب سعة خزان وادي نقب

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

كشف المهندس أحمد السيد بان، المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن زيادة السعة التخزينية لخزان وادي نقب المائي إلى مليوني متر مكعب من مياه الأمطار، وبعمق 20 متراً، وبحدود 100 ألف متر مربع، وتسريع وتيرة العمل في المشروع بهدف استيعاب مياه الأمطار في مجرى الوادي الذي يستقبل المياه الجارية من وادي الخلو ووادي نقب، وعدم وصولها إلى المناطق السكنية في الحيل والفحلين.

وأشار إلى أن المؤسسة اعتمدت تقنية جديدة لرصف الشارع الرئيسي الذي يخدم منطقة الغيل في المناطق الجنوبية، وصولاً من شارع المنامة بطول 4 كيلومترات، لافتاً إلى أن هذه التقنية تستخدم بأطوال محددة لعدم تأثير حركة الشاحنات على طبقة الإسفلت خاصة على المطبات الاصطناعية والدوارات التي تتطلب استخدام الفرامل.

تطوير

وأوضح أن المؤسسة بدأت مشروع تطوير 17 إشارة ضوئية في مختلف شوارع رأس الخيمة، باستبدال التمديدات الكهربائية والحساسات وإعادة البرمجة وفق الدراسات التي نفذتها المؤسسة بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة، واستبدال أعمدة الإشارات بما يتناسب مع الشكل الجمالي والتطور الحضاري الذي تشهده الإمارة، لافتاً إلى أن المؤسسة حددت 30 ساعة لتنفيذ كل إشارة مقارنة بالوقت المحدد سابقاً 48 ساعة، ومن المقرر افتتاح إشارة تقاطع مركز المنار مول اليوم الساعة 12 ظهراً قبل الوقت المحدد سابقاً.