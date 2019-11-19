100 موظف من حكومة دبي يشاركون في حلقة نقاشية عن الموارد البشرية

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حلقة نقاشية عن أنظمة الموارد البشرية، بمشاركة نحو مئة موظف من العاملين في دوائر حكومة دبي، تم خلالها استعراض عدة موضوعات مثل نظام العمل عن بعد، والاستفسارات والأسئلة بشأن نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي، وإطار الكفاءات لموظفي حكومة دبي.

وقالت إيمان صالح بن خاتم، مديرة إدارة دعم السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «إن الهدف من تنظيم الحلقة هو تبادل الآراء والأفكار بين مسؤولي الموارد البشرية والموظفين في دوائر حكومة دبي في أبرز الموضوعات التي تشغل بال العاملين في حكومة دبي، مثل نظام إدارة الأداء والعمل عن بعد وإطار الكفاءات».

وأضافت أنه تم خلال الحلقة النقاشية استعراض عدة محاور متعلقة بنظام العمل عن بعد.