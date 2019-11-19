تمديد الشراكة بين «طرق دبي» و«ماجد الفطيم» في حقوق تسمية محطتي مترو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أخيراً تمديد عقد الشراكة القائم مع مجموعة ماجد الفطيم الخاص بحقوق تسمية محطتي مترو مول الإمارات وديرة سيتي سنتر، وذلك بفضل النجاح الذي حققه الجانبان على مدى 10 سنوات من شراكتهما في هذا المجال.

وأعرب عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، عن سروره بتمديد هذا العقد.

وقال يونس: «تحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي دائماً على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إيماناً منها بالدور الحيوي الذي يؤديه هذا القطاع في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني، من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين، إضافة إلى أن هذه الشراكة من شأنها أن تدعم توجهات الحكومة الرشيدة في هذا المجال».

بدوره، قال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات، مراكز التسوق، ماجد الفطيم العقارية (الإمارات والبحرين وعُمان): «نحن نؤمن بأن الشراكات الفعّالة بين القطاعين العام والخاص تؤدي دوراً محورياً في نجاحنا، لكونها تدعم بناء علاقات طويلة الأمد مع أصحاب المصلحة».